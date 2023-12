Les retrouvailles auront été de courte durée entre l’attaquante du Paris Saint-Germain Marie-Antoinette Katoto et son ex-partenaire de club Kadidiatou Diani. Alors que la première, de retour en équipe de France féminine de football après un an et demi d’absence, a remplacé la seconde à la mi-temps contre l’Autriche (3-0), vendredi à Rennes, les deux joueuses quittent les Bleues ce lundi. La FFF indique en effet que les deux amies souffrent d’une « gêne musculaire à une cuisse ». Il faut dire que le net succès obtenu vendredi, avec à la clé un but de Marie-Antoinette Katoto (84e) a permis d'assurer la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Nations.

🇫🇷⚡️🇦🇹 | 𝟯-𝟬 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗕𝗹𝗲𝘂𝗲𝘀 🔥

Marie-Antoinette Katoto célèbre son retour en inscrivant un but de la tête 🤩



Le dernier match de la phase de groupes, mardi (19h15) au Portugal, n’a donc plus le moindre enjeu sportif pour les joueuses d’Hervé Renard, ce qui n’incite pas celui-ci à prendre le moindre risque physique avec ses deux attaquantes. De même, le sélectionneur tricolore va procéder à un important turnover afin de préserver six joueuses sous la menace d’une suspension lors du Final Four de la Ligue des Nations, en cas de carton jaune reçu mardi.

Il s’agit des défenseures Elisa De Almeida, Griedge Mbock et Wendie Renard, des milieues Amandine Henry et Léa Le Garrec, et de l’attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer. C’est pourquoi trois joueuses débarquent en renfort dans le groupe : l’attaquante Melvine Malard (Manchester United, prêtée par l’OL) et deux petites nouvelles : les défenseuses Hillary Diaz (19 ans, Bordeaux) et Thiniba Samoura (PSG, 19 ans). Une belle opportunité de se montrer, à huit mois des JO de Paris 2024.