La cote de la présence de Paul Pogba à l’Euro 2024 en Allemagne n’était déjà pas bien élevée, elle en a encore pris un sacré coup ce lundi. D’après les médias italiens, dont l'Ansa, l'équivalent de l'AFP là-bas, le milieu de terrain international français a été contrôlé positif à la testostérone. L’ancien joueur de Manchester United a été testé lors du premier match de Serie A de la saison, après la victoire (3-0) face à Udinese. Paul Pogba n’avait pas joué une seule minute lors de cette rencontre.

Le timing de cette annonce intervient juste après une sortie médiatique diffusée sur Al Jazeera, lundi. Le joueur formé au Havre y indiquait qu’il revenait avec la « rage » et « l’envie de jouer » après une saison de cauchemar où les blessures auraient pu le « détruire », mais dont il assure ressortir « plus fort » : « J’ai eu une année difficile, alors j’ai cette rage, cette envie de jouer au football et d’en profiter jusqu’à la fin de ma carrière. C’est comme si j’avais à nouveau 18 ans », a dit le champion du monde dans l’émission Generation Sport sur la chaîne qatarie.

« C’était comme dans un film »

Il est revenu sur la tentative d’extorsion en bande organisée le visant, et dans laquelle est notamment impliquée l’un de ses frères, Mathias : « C’était comme dans un film. L’argent change les gens, c’est la vérité, l’argent peut briser une famille, déclencher la guerre. » Interrogé sur les risques que peut représenter l’entourage pour un footballeur célèbre, Pogba a pris quelques secondes pour répondre. « Ouh… Vraiment, les seules personnes qui peuvent vous blesser, ce sont vos proches. Les ennemis, vous savez où ils sont, mais les amis, la famille, ceux dont vous pensez qu’ils sont heureux pour vous, ils peuvent vous détruire. ».

Le milieu de terrain de la Juventus Turin a aussi donné rendez-vous à ceux qui ne croient pas qu’il puisse revenir à son meilleur niveau. « Beaucoup pensent que je suis fichu, que je suis mort, que Pogba n’existe plus, que je ne suis plus un des meilleurs, que je ne suis même plus un bon joueur, que je suis toujours blessé… Mais je ne suis pas faible, vous pouvez dire du mal du moi, je ne vais jamais baisser les bras. Je vais travailler encore plus, donner encore plus, et je vais devoir leur montrer, encore une fois… »