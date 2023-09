Le texte est concis et aucun chiffre n’est annoncé. Mais le message est passé : « Les joueurs de l’équipe de France se sont réunis ce mardi soir et ont décidé de venir en aide financièrement aux Restos du Cœur qui font face actuellement à des difficultés importantes. » La décision a donc été prise par les vice-champions du monde à Clairefontaine, où ils préparent le match contre l’Irlande, jeudi au Parc des Princes, dans le cadre des qualifications de l’Euro 2024.

L’association créée par Coluche a lancé un cri d’alarme en cette rentrée, devant l’inflation qui frappe notamment les produits alimentaires et les files d’attente qui s’allongent devant les différents centres. Et le constat est le même pour le Secours populaire ou l’Armée du salut.

35 % de l’aide alimentaire en France

« On a servi 142 millions de repas l’an dernier et, là, nous en sommes à plus de 170 millions de repas. C’est inédit. Dans les centres, les bénévoles le constatent : on n'a jamais vécu une telle situation », ont expliqué les Restos, qui assurent 35 % de l’aide alimentaire en France. Ceux-ci « ne peuvent plus répondre » et ont annoncé devoir réduire le nombre de leurs bénéficiaires.

La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a annoncé un plan de 15 millions d’euros, dont 10 millions étaient toutefois déjà prévus, selon l’association. Depuis, de nombreuses grandes entreprises, dont LVMH ou Altice, ont répondu à l’appel à la solidarité.