« C’est pas vraiment de ma faute si y’en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on y changeait rien », disait Coluche. Depuis 1985, les Restos du cœur s’emploient justement inlassablement à changer les choses. Mais « ce monument est en péril », assure l’association créée par l’humoriste. Alors qu’ils assurent 35 % de l’aide alimentaire en France, les Restos du cœur voient les prix alimentaires exploser et les files d’attente s’allonger dans tous leurs centres.

« On a servi 142 millions de repas l’an dernier et là nous en sommes à plus de 170 millions de repas. C’est inédit. Dans les centres, les bénévoles le constatent : on a jamais vécu une telle situation », nous explique l’association. Elle « ne peut plus répondre » et a annoncé devoir réduire le nombre de ses bénéficiaires. La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a annoncé dans la foulée un plan de 15 millions d’euros. Sur cette somme, 10 millions d’euros étaient toutefois déjà prévus, précise l’association.

Les cicatrices du Covid-19

Le désespoir du plus grand acteur de l’aide alimentaire en France est partagé par d’autres associations. Le Secours populaire note une hausse de la demande de « 20 à 40 % selon les territoires » et l’Armée du Salut a « pratiquement doublé » son aide alimentaire par rapport à avant la pandémie. Car le Covid-19 est passé par là et le virus continue à miner les finances des Français. « La précarité alimentaire augmente depuis le début des années 1980 mais le Covid-19 a entraîné des effets sur le long terme. Beaucoup de personnes ont été paupérisées et se retrouvent aujourd’hui à demander de l’aide alimentaire parce qu’elles n’ont plus le choix. C’est un processus à retardement », analyse Axelle Brodiez Dolino, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des enjeux de pauvreté.

Certains foyers ont, en effet, été obligés de puiser dans leurs économies lors de la pandémie. Or, « les personnes qui ont les budgets les plus faibles n’ont plus de réserve », note Anne Brunner, directrice des études à l’Observatoire des inégalités, qui rappelle que « les 20 % les plus riches mettent, eux, en moyenne 30 % de leur revenu de côté par mois et peuvent donc piocher dans leurs réserves en temps de crise ». Après la pandémie où le chômage a connu un pic et de nombreuses entreprises - petites ou grandes - se sont retrouvées criblées de dettes, un autre phénomène s’est frayé un chemin jusqu’aux portefeuilles déjà bien usés des Français : l’inflation.

Le couperet de l’inflation

« Ce sont des effets très différents mais qui s’enchaînent. Les gens ont gratté les fonds de tiroir depuis belle lurette et la crise de l’inflation est particulièrement violente ! », décrit Axelle Brodiez Dolino. « Les personnes qui se tournent vers l’aide alimentaire sont dans la grande pauvreté. Elles n’ont plus de ressources tandis que les prix, eux, n’arrêtent pas d’augmenter », explique la membre du Conseil national de lutte contre les exclusions. « Il n’y a pas eu d’explosion de la pauvreté malgré la crise sanitaire », tempère Anne Brunner, qui ajoute qu’environ 8 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, fixé à 940 euros par mois, depuis les dix dernières années.

Une semaine d’achat représente 5 millions d’euros aujourd’hui alors que c’était 2,5 millions d’euros en décembre dernier ! »

« Toutefois, on ne mesure pas encore l’impact de l’inflation car il y a toujours un délai entre le moment où les revenus sont déclarés et le moment où l’Insee produit des données », souligne-t-elle. D’autant plus que les minimums sociaux et le Smic suivent l’inflation moyenne (4,8 % en août), bien moins galopante que celle des denrées alimentaires (11,1 %). Or, « l’alimentation pèse plus lourd dans le panier des plus pauvres que dans celui des autres foyers », souligne Anne Brunner. Pour les associations qui distribuent des repas, c’est la double peine. Les Restos du cœur notent que les donateurs sont « toujours au rendez-vous ». Toutefois, l’association achète elle-même un tiers des produits distribués. « Une semaine d’achat représente 5 millions d’euros aujourd’hui alors que c’était 2,5 millions d’euros en décembre dernier ! », alerte l’association.

L’assiette à moitié remplie

Toutefois, quelques indicateurs sont positifs. L’inflation ralentit (doucement) et, surtout, le chômage baisse. Au deuxième trimestre, il s’établit à 7,2 % de la population active en France (hors Mayotte), selon les calculs du Bureau international du travail (BIT), d’après l’Insee. « La baisse du chômage devrait aboutir à un recul de la pauvreté » mais « ces deux phénomènes, l’inflation qui touche les plus modestes d’une part, la baisse du chômage qui améliore les revenus des jeunes et des moins qualifiés d’autre part, sont paradoxaux », analyse Anne Brunner. En attendant d’y voir plus clair, le constat est sans appel. Aujourd’hui, de nombreuses personnes ne peuvent plus se nourrir sans aide en France, alors que l’Hexagone est le troisième pays au monde à héberger le plus grand nombre de résidents millionnaires.

« Cette inégalité est de plus en plus discutée. En France, il n’y a pas de droit à l’alimentation alors qu’un droit au logement et un droit à la santé ont été créés », rappelle Axelle Brodiez Dolino. L’aide alimentaire repose principalement sur des associations, des bénévoles et des dons. Ce lundi, la famille de Bernard Arnault, propriétaire de LVMH, a annoncé verser une aide de 10 millions d’euros à l’association. Dans son communiqué, la famille glisse toutefois que les Restos du cœur, « une magnifique association d’intérêt général », est toujours « à la recherche de fonds complémentaires pour finaliser son budget annuel ». De quoi donner un répit à un « monument en péril », qui pourrait devoir fermer ses portes à 150.000 personnes dans le besoin dès novembre, si rien ne change.