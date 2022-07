Mercato EN DIRECT: Kimpembe dans le viseur de Chelsea, l'OM réussit à refourguer Radonjic en Italie,

9h47 : Kimpembe vers Chelsea ?

On le répète depuis quelque temps : un départ de Presnel Kimpembe du PSG, son club de toujours, n’est plus de la science-fiction. L’Equipe va plus loin ce jeudi, en indiquant que Paris serait prêt à offrir un bon de sortir à son défenseur central de bientôt 27 ans (le 13 août). Chelsea, où officie un certain Thomas Tuchel et qui a perdu Rüdiger (Real Madrid) et Christensen (Barça), pourrait être une jolie destination pour l’international, auquel il reste deux ans de contrat.