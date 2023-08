L’un des tirages au sort les plus attendus du début de saison. Le Paris Saint-Germain et le RC Lens, les deux clubs français qualifiés pour la Ligue des champions, vont connaître leurs adversaires des phases de groupes, dont le tirage au sort à lieu ce jeudi (18 heures), et qui sera à suivre en live sur 20 Minutes. Le PSG, chapeau 1, devrait éviter le pire, même si du lourd pourrait se mettre sur leur chemin, à l’inverse du RC Lens, quasiment assuré d’affronter des cadors européens. A moins d’avoir beaucoup de chances.

🇪🇺 On connaît la composition des chapeaux pour le tirage au sort des poules de la Ligue des Champions, demain à 18h.



🇫🇷 Le PSG est dans le chapeau 1, Lens dans le chapeau 4 ► https://t.co/EANjgf0LXC pic.twitter.com/fmLGsGfACC — RMC Sport (@RMCsport) August 30, 2023



Le PSG, attention au chapeau 2. Champion de France en titre, le PSG s’est mis à l’abri du pire en figurant dans le chapeau 1 de ce tirage au sort de la Ligue des champions 23/24. Les Parisiens évitent ainsi de fait Manchester City, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore Naples. On entend d’ici le souffle de soulagement de Nasser. Mais du lourd pourrait attendre le PSG dans le chapeau 2, composé du Real Madrid (aïe), de l’Inter Milan, de Dortmund ou encore d’Arsenal. Dans le chapeau 3, les Parisiens espéreront éviter l’AC Milan, qui apparaît comme l’équipe la plus coriace de ce chapeau. Enfin, les équipes du chapeau 4, dont fait partie le RC Lens, semblent beaucoup plus abordables. Mais un déplacement à Galatasaray n’est jamais de tout repos.

Le RC Lens, du lourd et de l’espoir. A la différence du PSG, tête de série, les Lensois ont, eux, logiquement hérité du chapeau 4. Et autant vous dire que les nordistes devraient affronter du lourd, même s’il reste l’espoir d’un tirage chanceux. Comme celui d’hériter de Séville, de Benfica ou du Feyenoord dans le chapeau 1 de la mort, et de Porto ou de Leipzig dans le numéro 2. Les équipes du chapeau 3 promettent de belles oppositions, entre le Shakhtar Donetsk, Salzbourg, Braga ou la Lazio, entre autres.