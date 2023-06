Quatre victoires en quatre matchs et une différence de buts de +14. L’Angleterre peut déjà prendre ses billets pour la phase de finale de l’Euro, l’an prochain en Allemagne. Confortablement installés en tête du groupe C des éliminatoires, les Three Lions ont fini la saison en fanfare, avec deux larges victoires, vendredi à Malte (0-4), puis lundi soir contre la Macédoine du Nord (7-0), à Manchester.





Suivez le match en direct sur L'Equipe live, dans votre espace TV : https://t.co/ejCAlDkSw3#lequipeFOOT pic.twitter.com/vTCQrCOHrB — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 19, 2023



Déjà buteur (sur penalty) trois jours plus tôt, Harry Kane a inscrit un doublé (dont un nouveau péno), ses 57e et 58e réalisations sous le maillot national, record amélioré. Bukayo Saka a carrément planté un triplé, alors que Marcus Rashford, sur la pelouse d’Old Trafford qu’il foule d’ordinaire avec Manchester United, a également marqué. Tout comme Kalvin Philips, éternel remplaçant à Manchester City, qui a inauguré son compteur en sélection.

Toujours aucun titre depuis 1966

« Cela a été une saison très longue mais je trouve qu’on ne pouvait pas mieux la finir », a lâché Saka au micro de Channel 4.

Souvent intraitables lors des éliminatoires d’une compétition, les finalistes du dernier Euro et quarts de finalistes de la Coupe du monde au Qatar vont désormais devoir apprendre à l’être dans une phase finale, où ils restent bredouilles depuis le Mondial 1966 gagné à la maison.