Le climat se tend de plus en plus de côté de Troyes. Le défenseur Adil Rami va être convoqué par sa direction dans la semaine, après une altercation avec des supporteurs en marge de la défaite contre Nice ce week-end (0-1). Comme le relate L’Equipe, le président exécutif de Troyes, Aymeric Magne, doit s’entretenir avec son défenseur et des supporteurs dans la semaine pour comprendre la responsabilité de chacun après que des insultes ont été proférées contre Adil Rami et sa compagne. Le club a d’ailleurs condamné toute forme de violence.

L’ancien international a lui réagi sur ses réseaux sociaux : « Je comprends la déception des supporteurs. En revanche, je ne tolérerai jamais les insultes faites à mes proches ou à mes coéquipiers. C’est pour ça que je me suis emporté après le match, après avoir été invectivé par quelques individus. Je n’aurais pas dû réagir ainsi. » Les responsables du club aubois veulent détenir tous les éléments avant de prendre d’éventuelles décisions ou sanctions.





pic.twitter.com/Y4zGU0mwpY — Out of Context Ligue 1 (@L1NoContext) May 1, 2023



Les Troyens, qui filent tout droit vers la Ligue 2, vivent une fin de saison compliquée. Lors du match face au Gym, les joueurs de Patrick Kisnorbo ont été chambrés par leurs propres supporteurs, comme le montre une vidéo qui a beaucoup tourné ce week-end. On y voit des membres des ultras demander au capitaine niçois Dante pourquoi il s’embête à mettre en place un mur sur un coup franc de leur équipe. « Les gars on n’a pas mis un but sur coup franc », les entend-on dire au mégaphone, avant de ponctuer d’un joli « oléééééé » la frappe d’Ugbo partie loin du cadre.