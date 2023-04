Vainqueur à Strasbourg (1-2) vendredi, l’Olympique Lyonnais pourrait dans l’absolu se réjouir d’être sur une série très positive, avec seulement deux défaites sur les onze derniers matchs disputés. Sauf que ces deux revers ont été les matchs les plus importants des deux derniers mois, entre l’énorme couac en demi-finale de la Coupe de France à Nantes (1-0), puis le choc contre le rival marseillais dimanche dernier (1-2). Même cette victoire arrachée à la Meinau, grâce notamment à un Maxence Caqueret buteur (1-2, 36e), n'a pas totalement convaincu Laurent Blanc.









« On s’est mis nous-mêmes en difficulté, il y a beaucoup de progression à avoir, note l’entraîneur lyonnais. On peut être meilleurs dans l’utilisation du ballon. On a eu de nombreuses occasions pour tuer le match en deuxième période. On vit dangereusement. On préserve la gagne dans la souffrance, mais imaginez si on prend le but sur le dernier coup franc… »

« On a quand même changé d’effectif »

Provisoirement à hauteur de Rennes (6es), et donc à trois longueurs du Losc (5e), dans la course à la Ligue Europa Conférence, les partenaires d’Alexandre Lacazette n’auront plus que cinq journées pour tenter d’éviter une deuxième saison de rang sans qualif européenne.





🗣️ Laurent Blanc : "Il y a un environnement très négatif à Lyon."



« A Lyon, il y a un esprit, un environnement qui est délicat, très négatif, a estimé Laurent Blanc sur Prime Video. Depuis le mercato hivernal, on a quand même changé d’effectif, il faut être conscient des choses. On a beaucoup évolué et on a surtout inclus des jeunes. Il faut du temps pour apprendre. Mais malgré cela, on fait une bonne phase retour. » Malgré cela ou grâce à cela, vu comment l’OL (10e le 1er février) était incapable d’enchaîner les succès en début d’année ?