Terem Moffi est officiellement devenu jeudi le meilleur ambassadeur possible de cette Ligue Europa Conférence qui a encore du mal à passionner les foules, malgré la demi-finale de l’Olympique de Marseille dans la compétition la saison passée. On disputait le temps additionnel de la première période de ce quart de finale aller de la C4 à Bâle lorsque l’attaquant niçois s’est envolé sur un centre de Gaëtan Laborde. D’un incroyable retourné acrobatique, il a fusillé le gardien suisse Marwin Hitz et a permis aux Aiglons de prendre l’avantage (1-2, 45e+1). Si l’OGC Nice a été rejoint en seconde période (2-2, 71e), le Nigérian ne boudait pas son plaisir après ce geste d’anthologie.





OH MAIS TEREM MOFFI !!! LE RETOURNÉ ACROBATIQUE 🤯🤯🤯#FCBOGCN | #UECL pic.twitter.com/3N84hSS16H — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 13, 2023



« C’était un but spécial, un moment spécial, a savouré au micro de Canal+ celui qui avait également égalisé huit minutes avant ce geste de folie. Je n’aurais jamais imaginé marquer un tel but. Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce que j’étais en train de faire. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez préparer. J’ai vu le ballon arriver et j’ai tenté. Ce n’est peut-être pas le but de l’année mais celui de la compétition. »

« Si j’avais dû payer ma place… »

Oh que oui Terem, et comment aurait-il pu en être autrement vu qui inspire l’ancienne révélation du FC Lorient ? « J’ai vu Haaland le faire le week-end dernier [en Premier League contre Southampton] et je me suis dit : "Pourquoi pas ?" », s’est – il amusé. Oui, « pourquoi pas ? », cette phrase qu’on s’est déjà tous répété sur un terrain en voyant un ballon aérien arriver, le talent en moins.









« Terem met deux buts fantastiques, a salué son entraîneur Didier Digard en conférence de presse. Si j’avais dû payer ma place, j’en aurais eu pour mon argent. » La billetterie de l’Allianz Riviera n’aurait-elle d’ailleurs pas explosé jeudi soir, en vue de ce match retour de C4 contre le FC Bâle, la semaine prochaine, qui nous ferait d’un coup presque saliver ?