Belle soirée pour l’Angleterre, ce jeudi à Naples. L’équipe de Gareth Southgate a parfaitement commencé les éliminatoires de l’Euro 2024 en allant s’imposer en Italie (1-2), une première depuis 1961. Après avoir transformé un penalty, Harry Kane est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la sélection (54 réalisations), devant Wayne Rooney.

Cette revanche de la finale de l’Euro 2021 avait pourtant débuté par un couac : l’interprétation complètement ratée du God Save The King, qui a beaucoup fait réagir Outre-Manche, bien au-delà de la sphère des fans « hardcore » de Charles III. Les joueurs, Jude Bellingham en tête, ont paru interloqués pendant l’hymne chanté par Ellynora.





Wow. Got to be the worst national anthem performance I've ever watched 😭 #ITAENG pic.twitter.com/LYiev3KcGl — Kyle Gacheru (@KyleGacheru) March 23, 2023



Selon le Daily Mail, l’artiste italo-américaine a fondu en larmes après la rencontre, avant de s’expliquer : « Je suis tellement en colère de ce qui est arrivé parce que je voulais que ce soit parfait, mais ce qui s’est passé n’est pas de ma faute. »

« J’étais désynchronisée »

La jeune femme met en cause un « problème d’oreillette ». « J’avais la musique dans l’oreille, puis elle s’est arrêtée et a recommencé, et je l’entendais deux fois, donc cela signifiait que j’étais désynchronisée et qu’il était difficile pour moi de rattraper le retard. »









« Je veux m’excuser auprès de tous les supporteurs anglais, qui étaient au stade ou devant leur télé, a-t-elle ajouté. Je suis mortifiée et je veux que les gens sachent que je n’ai pas été irrespectueuse. » Pour la petite histoire, Ellynora a chanté de nouveau le God Save The King, à la demande du Daily Mail, avec un résultat bien plus convaincant que mercredi au stade Diego-Armando-Maradona.