Si on devait classer les indispensables des manifestations, on mettrait probablement - ex æquo - les merguez, les fumigènes et bien évidemment les hymnes. Sur ce dernier point, un nouveau remix a fait son apparition ces derniers jours. Si vous avez l’habitude de chanter (ou plutôt hurler) « Vous êtes fatigués! On n’est pas fatigués! » en fin de soirée, il faudrait peut-être penser à rejoindre les rangs de la CGT pour les prochaines mobilisations contre la réforme des retraites. Car c’est sur cet air que le syndicat a calqué son nouveau chant, qui a rythmé les cortèges de cette semaine.

Bon, on ne va pas vous mentir, les paroles ne sont pas très compliquées, on vous laisse vous entraîner : « Vous êtes la CGT! On est la CGT! » Et au vu des réactions sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur TikTok, les internautes sont visiblement conquis par ce son (qui donne envie de se déhancher, on veut bien le reconnaître).

Allez, c’est cadeau, voici un petit florilège des meilleures vidéos.

@gucciman1300 #manifestation #cgt #Paris #retraite ♬ son original - ZOULOU🚦✈️ L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Ce nouvel donne même envie à certains de se glisser dans les rangs du cortège de la CGT.

@edwmsh Les boites de nuit en sueur #bigmanageah #mcdonalds #mcdo #cgt #cgtiktok ♬ son original - Brut. L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Voire même de changer de syndicat.

D’autres se sont aussi amusés à utiliser ce nouvel hymne dans un autre contexte.

Des classiques adaptés

« Vous êtes la CGT! On est la CGT! » rejoint donc la (longue) liste des chants qui résonnent dans les cortèges. D’abord, il y a les chansons conservées tel quelles, qui se suffisent à elles-mêmes : Freed From Desire de Gala - devenue également le tube de l’équipe de France –, Motivés de Zebda qui reprend Le Chant des partisans ou encore Bella Ciao, remis au goût du jour par la série La Casa de Papel.

« Allez pose ton téléphone et balance tes bras : on fait un Bella ciao ! Alleeez #Marseille ! », lance le camion de la CGT au cortège qui s’avance vers la porte d’Aix.



Suivez la journée en direct sur Mediapart👉 https://t.co/yHI4z6czZE#Greve31janvier #GreveGenerale31janvier pic.twitter.com/YX2mP1mtDF — Mediapart (@Mediapart) January 31, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Mais il y a aussi les slogans devenus des hymnes, réadaptés en permanence : « On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas nous on est là. Pour l’honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas nous on est là », « Macron, si tu savais, ta réforme où on se la met » (qui marchait aussi avec Nicolas Sarkozy et Xavier Darcos), ou encore « Macron, Macron, ta réforme on n’en veut pas ! Aucu, Aucu, aucune hésitation, non non non ! ».

les manifestants chantent une nouvelle fois « même si Macron ne veut pas nous on est là »#ReformeDesRetraites #directAN #greve20mars #manif20mars #Manifestations #MacronDestitution #MotionDeCensureTransPartisane #Borne #Macron pic.twitter.com/DAktP0leja — Timothée Forget (@xztim_) March 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



On pourrait aussi citer les « Rosies », un collectif féministe issu d’Attac, qui s’étaient déjà illustrées dans les manifestations contre la réforme des retraites fin 2019 avec sa chanson A cause de Macron, calqué sur l’air de la chanson A cause des garçons.

À Poitiers chorégraphié des Rosies sur l'air de " Nous, on veut vivre " sur la place de la préfecture en prolongation de la manifestation contre la réforme des retraites qui a mobilisé plus de 7000 personnes selon la CGT, 3000 d'après la police. pic.twitter.com/zrZ756px3L — NR Poitiers (@nrpoitiers) February 16, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ces derniers jours, c’est un nouvel hymne qu’elles ont entonné dans les rues pour protester contre la réforme des retraitres : « Nous on veut vivre » sur l’air de I Will Survive de Gloria Gaynor.