S’il ne se souvient pas précisément de son geste, ce supporteur du PSV Eindhoven ne devrait pas en oublier de si tôt les conséquences. Dylano, jeune supporteur hollandais, a été condamné ce mercredi par le tribunal de Den Bosch aux Pays-Bas à trois mois de prison, dont un avec sursis, pour être entré sur le terrain et avoir frappé le gardien du FC Séville lors du barrage de Ligue Europa entre le PSV et le club andalou. Déjà facilement maîtrisé par Marko Dmitrovic directement sur la pelouse, il avait ensuite été évacué par les stadiers. Comme le relate De Telegraaf, le supporteur devra également respecter une mise à l’épreuve de deux ans, et une interdiction de stade sur cette même période.

Mais ce n’est pas tout. Dylano, qui avait pu pénétrer dans la Philips Stadion grâce à l’abonnement d’un autre, était déjà interdit de stade pour des faits antérieurs. Il n’a que des souvenirs très flous de sa bêtise, lui qui a été contrôlé avec un taux d’alcoolémie de 1,6g/l de sang. Mais les images de l’agression ont fait le tour du monde, et lui ont valu dans une premier temps de se faire exclure de son groupe de supporteurs, et de se faire virer de son travail. On a connu meilleur début d'année que ce jeune homme.