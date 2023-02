La lecture du communiqué de la Premier League, ce lundi, est aussi agréable que celle d’un bilan comptable. Mais les répercussions pourraient être énormes pour Manchester City, visé par ce document qui annonce la création d’une commission indépendante pour faire la lumière sur des malversations financières supposées. Selon The Times, les sanctions pourraient aller d’un retrait de points à la rétrogradation.









La période étudiée est vaste, puisqu’elle s’étend de 2009 à 2018. Les Cityzens, six fois champions d’Angleterre depuis onze ans, sont soupçonnés d’avoir contourné « les règles de la Premier League applicables au cours de ces saisons qui exigeaient la fourniture par un club membre à la Premier League, en toute bonne foi, d’informations financières précises qui donnent une image fidèle de la situation financière du club ».

La rémunération de Roberto Mancini dans le viseur

Cela concerne les revenus de City, mais aussi ses coûts de fonctionnement. Les détails de la rémunération de Roberto Mancini, manager du club mancunien entre 2009 et 2013, sont également ciblés. Autre grief : un possible non-respect des règlements de l’UEFA, en particulier sur les licences de club et le fair-play financier, entre 2013 et 2018.

Manchester City avait été banni des compétitions européennes pendant deux ans par l’UEFA pour des violations présumées de ses règlements en février 2020, mais la sanction avait été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) en juillet 2020.