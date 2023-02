FC Nantes – OM EN DIRECT : Un bon match bien âpre comme on aime… Suivez ce match avec nous…

18h54 : Petit point classement

Avant le début de cette 21e journée de Ligue 1, Nantes est 13e avec 22 points, à 7 longueurs de la zone rouge. L'OM est 3e à deux points de Lens et à 5 du PSG. Les Marseillais peuvent mettre la pression sur les Sang et Or et sur les Parisiens, qui jouent à 21 h, respectivement contre Nice et à Montpellier.