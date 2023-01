RC Lens - AJ Auxerre EN DIRECT : Pas malheureux, les Lensois prennent l'avantage sur penalty...

61e : Avec ce 41e but encaissé, Auxerre confirme sa place de plus mauvaise défense de Ligue 1

On a vu plus flagrant, mais bon...

Le géant de l'AJA s'embrouille avec Medina après avoir accroché Molina avec ses interminables jambes. Touré et Medina prennent un jaune.

49e : Oh l'occase de Mbaye Niang !!!

18h02 : C'est reparti ! Avec les 22 mêmes joueurs, et une pluie qui a cessé !

On se retrouve dans quelques minutes.

« Ils gagnent du temps à partir de la 30e minute, lance le défenseur de Lens. On sait ce qu'ils veulent faire. A nous de créer des espaces, on va tout faire pour y arriver. »

45e : On dit souvent que les footballeurs ont une vie de rêve, mais franchement, être un attaquant auxerrois aujourd'hui, au chômage technique et sous la pluie, c'est tout sauf drôle

40e : Lens fait tourner le ballon, à droite, à gauche... Mais l'AJA reste bien en place, comme on dit lorsqu'un match est ennuyeux

Seul face au but vide, le Belge envoie sa tête sur le poteau après un corner de Frankowski dévié au premier poteau par Sotoca... Fallait la louper, celle-là.

20e : Les Lensois n'arrivent plus à s'approcher du but de Costil. Et comme, assez logiquement, les Auxerrois ne se jettent pas à l'abordage...