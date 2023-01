Thierry Henry a pris un malin plaisir à éviter avec le sourire les questions autour de son avenir professionnel que lui posait son collègue sur Prime Video Thibault Le Rol, dimanche soir après le match Lens-PSG (3-1). Juste avant, Christophe Galtier s’est même permis de le chambrer, au moment de partager ses vœux pour l’année 2023 : « Et puis peut-être un beau challenge pour notre Titi national. C’est ce que je lis hein ! ». Car oui, la presse belge s’en donne à cœur joie, en faisant ces derniers jours de l’ancien entraîneur principal de l’AS Monaco et de l’Impact Montréal l’un des favoris pour succéder à Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges.

A ce sujet, l’interview à Sky Sports Italia de Romelu Lukaku, très proche de celui qui a été l’assistant de Roberto Martinez (de 2016 à 2018 puis de 2021 à 2022), est un appui de taille en vue de sa potentielle candidature pour ce poste vacant. « Pour moi, Thierry Henry est le prochain sélectionneur de la Belgique, lance l’attaquant de l’Inter Milan. Il n’y a aucun doute là-dessus. Je le dis ouvertement : il sera le prochain entraîneur. Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il connaît le métier d’entraîneur, il sait ce que nous devons faire pour y arriver. Il connaît l’équipe, la ligue, le staff. »









Défaillant comme rarement lors du dernier match de poule contre la Croatie (0-0), qui a acté la rapide élimination belge à la Coupe du monde, Romelu Lukaku poursuit sa déclaration enflammée : « Après, je ne sais pas qui la fédération va prendre. Mais je ne pense pas que la Belgique doive repartir de zéro. » Et on l’a compris, qui de mieux qu’un ex-adjoint aussi prestigieux que Thierry Henry pour assurer la transition, n’est-ce pas ?