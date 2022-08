La vérité sort de la bouche des enfants, paraît-il. On en a encore eu un bel (et drôle) exemple récemment du côté du PSG, avec ce gamin filmé (hors champ) en train de donner un petit conseil d’ami au Petit Hibou parisien.

« Verratti, la prochaine fois, cache ta cigarette, parce que sur Internet ils… », dit-il au milieu de terrain alors que celui-ci s’était arrêté avec sa voiture, côté passager, pour prendre quelques photos avec les fans à la sortie du Camp des Loges. Ce à quoi Marco Verratti répond par un petit sourire et un hochement de tête approbateur, avant de refermer sa vitre.

😁 Quelque chose de mignon ce soir, le conseil de ce petit pour Marco Verratti ! 🚭



(via @/walid7psg sur Tiktok)



pic.twitter.com/JCq1r1W4oe — Cerfia Foot (@CerfiaFoot) August 9, 2022



Le supporter en question fait allusion à la vidéo diffusée récemment sur les réseaux sociaux et dans laquelle on voit l’international italien avec une clope et un briquet à la main, toujours depuis sa voiture, après un précédent entraînement du PSG.

Verratti avec une clope et un briquet dans la main gauche en toute décontraction avant la reprise du championnat avec le PSG pic.twitter.com/fxxQGXWxUr — Un Truc De Foot (@untrucdefoot) August 6, 2022



Si ce n’est un secret pour personne que Verratti aime s’en griller une petite de temps en temps, cela peut en effet être mal perçu de nos jours dans un milieu du foot qui prône une hygiène irréprochable et un mode de vie sain.