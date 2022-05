Si les féminines du PSG n’ont pas réussi à renverser la montagne lyonnaise, samedi soir en demi-finale retour de Ligue des champions, elles ont malgré tout eu les honneurs du Parc des Princes et du virage Auteuil, en froid avec l’équipe masculine malgré le 10e titre de champion glané le week-end dernier contre Lens.

Après la rencontre, les joueuses se sont dirigées au pied du virage pour communier avec les ultras, qui leur ont rendu hommage après ce beau parcours en C1 malgré un contexte plus que compliqué en interne du fait de l’affaire entourant Kheira Hamraoui. Après des semaines de silence pour les matchs des garçons, revoir le Parc faire la fête restera comme l’une des (très) rares satisfactions de cette fin de saison.

Magnifique communion entre le @Co_Ultras_Paris et nos Parisiennes malgré la défaite 👏 #PSGOL



Des images qui font plaisir à voir ❤️💙pic.twitter.com/3mIjX8ZY2F — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) April 30, 2022

A ce titre, Mauricio Pochettino est revenu sur ce divorce consommé avec le CUP dans un entretien accordé à Europe 1, samedi, au lendemain du match nul (3-3) du PSG à Strasbourg. S’il a d’abord tenu à dire qu’il ne fallait pas minimiser le 10e titre de champion de France obtenu par ses joueurs cette saison, l’Argentin a reconnu que l’ambiance glaciale autour de son équipe lui avait laissé un goût amer dans la bouche.

Un Parc à nouveau mutique contre Troyes et Metz ?

« Ce n’est pas quelque chose d’agréable à vivre, a déclaré l’entraîneur parisien, dont le nom est régulièrement sifflé par le public au moment de l’annonce des équipes par le speaker. Nous avons connu des matchs au Parc des Princes où vous êtes triste parce que vos fans n’encouragent pas l’équipe. C’est quelque chose qui vous affecte. Nous avons toujours parlé de l’atmosphère ici et cette situation me rend triste, elle m’affecte parce que j’étais un joueur du PSG et maintenant je suis entraîneur dans ce club. J’espère que ce sera résolu. »

Cela le sera certainement un jour, mais pour ça il faudra probablement attendre la saison prochaine. Les supporteurs attendent de voir ce que les dirigeants et l’actionnaire vont décider lors de la prochaine intersaison, ceux-ci n’espérant pas revivre le même calvaire du point de vue du jeu pratiqué par l'équipe un an de plus.

Un an et demi après son arrivée, Pochettino et son staff ne sont jamais parvenus à donner une quelconque identité collective à leur équipe et le manque de réaction et de dialogue après l’élimination face au Real Madrid n’a fait que creuser un peu plus le fossé entre le club et ses supporteurs. D’ici la fin de la saison, en revanche, il y a peu de chance que la situation évolue positivement et Pochettino doit se préparer à vivre ses deux derniers matchs (Troyes et Metz) dans l’indifférence du virage Auteuil, poumon et cordes vocales du Parc des Princes.