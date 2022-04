20h05 : Salut à tous et bienvenue à la Meinau ! Le stade strasbourgeois est évidemment plein pour la venue du PSG ce vendredi soir. Un PSG tout jeune nouveau champion de France et qui ne joue… plus rien sur les quatre dernières journées de Ligue 1. Alors, comment vont se comporter Mbappé and co ? Mauricio Pochettino va-t-il (enfin) faire jouer les Titis ? En face, le Racing ne se posera pas toutes ces questions. A la lutte pour une place européenne, les Alsaciens (6es) ont « quatre finales à jouer » dixit leur attaquant Kévin Gameiro. Ils ont tapé Rennes ici même la semaine dernière et sont capables de dominer tout le monde. Même le PSG ? Réponse dans une petite heure.