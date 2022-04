Il faudra penser un jour, une fois qu’il sera tranquillement allongé au Panthéon pour dormir du sommeil du roi, à étudier le cerveau de Karim Benzema. Car, dans une telle demi-finale plus-suffocante-que-ça-tu-meurs, comme fut celle de mardi soir entre le soyeux Manchester City et l’increvable Real Madrid, qui aurait pu imaginer un tel geste sur péno ? D’autant plus à la 82e minute, alors que votre équipe est menée 4-2 et que vous en avez manqué deux dans le même match six jours plus tôt (contre Osasuna) !

Mais Benzema n’est pas un être humain comme les autres. Alors, au moment de s’élancer face à Ederson pour réduire l’écart, le Français a tenté l’intentable, la panenka qui tue. Impossible de ne pas y voir un hommage à son « frérot » Zinédine Zidane, auteur du même geste seize ans plus tôt face à Gianluigi Buffon en finale de Coupe du monde.

Un mental hors catégorie

Interrogé au micro de Canal + après la rencontre, KB9 nous a ouvert les portes de sa matière cérébrale. Mais avant, il est revenu sur ses deux échecs précédents : « Si tu ne tires pas, c’est sûr que tu ne vas pas louper ! Les deux penalties en Liga, je les ai bien tirés mais il y avait un bon gardien. Aujourd’hui c’est la force mentale, le sang froid. »

Sûr que cette péripétie a dû lui traverser l’esprit un instant au moment de poser le ballon sur le point de péno. Sûr aussi qu’Ederson avait ces images en tête et pensait avoir un petit avantage sur le tireur. Alors la Benz a filouté. « Les gardiens me regardent, regardent comment je tire les penalties. Il y a des moments où il faut changer. » Simple dit comme ça, non ?

Et puisqu’il est impossible désormais d’avoir Benzema à son micro sans évoquer le Ballon d'or​, Canal y est allé de sa petite question. La réponse, en plus d’être sincère, n’en est pas moins belle que sa panenka cinq minutes plus tôt : « Je pense surtout à gagner la Liga et à gagner la Ligue des champions. Ce qui vient après on verra, je suis vraiment concentré sur les trophées collectifs. »