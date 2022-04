Yo les footix, comment on va ? Un petit Manchester City vs Real Madrid, plutôt pas mal pour un mardi soir, n’est-ce pas. D’un côté les Citizens, hégémoniques en Premier League, courent toujours derrière un premier sacre européen. Voilà bien longtemps que Pep Guardiola a perdu l’habitude de soulever la Coupe aux grandes oreilles contrairement à son adversaire du soir qui a dominé avec insolence la précédente décennie. Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos et quelques autres étaient déjà là, et se voient bien refaire le coup entre vieux une nouvelle (dernière ?) fois. Sur le papier, l’avantage du jeu est pour City, mais le Real reste le Real, une équipe capable de vous abattre en jouant 10 minutes sur 90, alors on s’abstiendra de pronostiquer.

>> Rendez-vous à 20h40 pour le début du live