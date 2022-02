Lorsque Pascal Dupraz a quelqu’un dans le viseur, il n’est pas du genre à le lâcher. Après un obscur match nul (0-0) de Ligue 2 en décembre 2019 contre Clermont, alors qu’il entraînait le Stade Malherbe de Caen, l’entraîneur haut-savoyard avait fait coup double face à la famille Gastien.

« Entre le joueur qui pleure tout le temps [Johan] et le père [Pascal, entraîneur] qui donne des leçons à tout le monde, à des moments ça soûle, lâchait-il alors en conférence de presse. Il faut qu’il arrête de fabuler, Pascal, c’est un formateur brillant qui pleure toujours. » Un peu plus de deux ans plus tard, la bromance est toujours au beau fixe entre les deux coachs Pascal, désormais en Ligue 1.

« Clermont n’a rien à envier aux préceptes de Guardiola »

Ainsi, après le succès (1-2) de l'ASSE, dimanche à Clermont, qui permet aux Verts (18es) de lâcher leur place de lanterne rouge, Dupraz y est allé d’un nouveau tacle appuyé : « C’est quand même sympa de damer le pion, en termes de maîtrise, à cette équipe qui n’a rien à envier aux préceptes de Pep Guardiola. »

💚 Ouais, bon, ok, désolés, la 𝗷𝗼𝗶𝗲 𝗱𝘂 𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 a peut-être un peu débordée jusqu'au milieu du terrain... pic.twitter.com/GIPEnA9j6J — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 13, 2022

Puis l’ancien entraîneur de l’ETG s’en est plus précisément pris à Pascal Gastien : « Je suis vraiment content de lui avoir montré qu’un montagnard pouvait faire jouer son équipe. C’est un super garçon mais il n’est pas fair-play. Il est toujours en train de couiner, c’est énervant. Il réclame des cartons à l’arbitre. Avec lui, c’est toujours de la faute des autres. » Finalement, avec Pascal Dupraz sur le banc, on a presque droit aux ingrédients d’un véritable derby entre Clermont et l’ASSE.