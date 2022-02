« Vous avez vu ce soir que je pouvais être décisif. » Auteur d’un but et d’une passe décisive lors du renversant choc contre l'OM (2-1) le 2 février, Xherdan Shaqiri semblait alors déterminé à se relancer à Lyon après cinq premiers mois très compliqués. Et ce, d’autant que le mercato hivernal européen venait de se clôturer. Mais, seulement deux jours plus tard, l'OL a annoncé avoir permis à son joueur « d’entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert ».

Celui-ci vient d’être officialisé ce mercredi en direction du Chicago Fire, qui débutera sa saison à la fin du mois, avec une étonnante petite plus-value à la clé (7 millions d’euros, contre un achat de 6,5 M€ l’été dernier). Arrivé de Liverpool fin août avec le profil de recrue offensive majeure pour la Ligue 1, et de tombeur des Bleus à l’Euro, l’international suisse de 30 ans n’a jamais su s’imposer dans le groupe de Peter Bosz.

Une opération réalisée « en accord avec Peter Bosz »

« Pourvu au poste de milieu offensif avec déjà plusieurs profils similaires, l’Olympique Lyonnais, en accord avec Peter Bosz, a accédé à la demande de Xherdan Shaqiri et a conclu une opération très favorable financièrement avec la franchise américaine de Chicago, dans un contexte économique toujours difficile pour les grands clubs », justifie le communiqué du club lyonnais.

Même si les récentes blessures d’Houssem Aouar et de Rayan Cherki (pour au moins trois mois) réduisent les possibilités de l’OL dans ce secteur de jeu, cette opportunité de transfert, à ce tarif, était difficilement refusable concernant un joueur en échec.