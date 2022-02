Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Plus de deux mois après, on s’apprête à retrouver la tribune de presse du Parc OL pour vivre un choc OL-OM, et on croise les doigts pour vivre cette fois la 6e minute du match, allez même la 7e, on est gourmand. Plus sérieusement, c’était l’un des moments (tristement) forts de la première partie de saison avec cette bouteille lancée par un spectateur et touchant Dimitri Payet, qui s’apprêtait à frapper un corner.

C’était immédiatement devenu une affaire d’Etat, et la rencontre va cette fois sans surprise avoir lieu à huis clos, ce mardi (21 heures). Ces derniers jours, le grand jeu entre les supporteurs des deux camps, mais même entre les deux entraîneurs, est de savoir qui est le plus pénalisé par ce choix du mardi 1er février pour pareil choc. En raison du 8e de finale de Coupe de France disputé dimanche soir et de quelques absents (Gerson, Gueye, Dieng, De La Fuente, Balerdi), Jorge Sampaoli s’estime ainsi désavantagé.

Mais le coach argentin ne peut pas lutter avec l’incroyable liste des joueurs non dispos côté Peter Bosz (Paqueta, Toko Ekambi, Denayer, Aouar, Dembélé, Kadewere, Da Silva, Reine-Adélaïde, plus Slimani dont le contrat a été rompu hier soir). Certes l’OL est en galère à la 11e place, à 8 points de l’OM (3e), mais c’est justement l’enjeu majeur de ce match : les Lyonnais vont-ils être lâchés quasi définitivement par leur grand rival ? Franchement, même si on est bien conscient que le huis clos est hypra relou, vous pouvez venir suivre ça sereinement suivre ce match avec nous ici. Car c’est quasiment acté qu’il se passera quelque chose sur un OL-OM. A tout vite par ici les amis.

» Pour vibrer avec nous devant ce choc OL-OM, rendez-vous par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures…