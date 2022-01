C’est un nouveau protocole sanitaire de 79 pages très attendu par de nombreux clubs alors que les cas de Covid-19 se multiplient au fur et à mesure des jours dans le football français. Ce mardi, la LFP doit officiellement le dévoiler après les dernières annonces gouvernementales, en particulier sur l’isolement des cas positifs, ces derniers jours. Sans surprise, les instances ont décidé de se caler sur celles-ci.

Un joueur au schéma vaccinal complet devra respecter une période d’isolement de sept jours. Toutefois, au bout de cinq jours, il pourra en sortir si son test antigénique ou RT-PCR est négatif et qu’il n’a plus de signes cliniques d’infection depuis 48h. Pour ceux qui ont un schéma vaccinal incomplet, ce sera un isolement de dix jours, et seulement sept si le joueur remplit les mêmes conditions citées précédemment.

Le seul véritable petit ajustement se situe sur la reprise de l’entraînement collectif et de la compétition. Jusqu’à maintenant, le joueur ne pouvait rejouer qu’à J+18 après la déclaration de ses premiers symptômes ou de son test positif, avec entre-deux une période d’entraînement individuel en dehors des terrains. Désormais, selon les informations de 20 Minutes, il pourra reprendre dès J+13 en l’absence de symptômes et en ayant été testé négatif après cinq jours d’isolement. Sinon, ce sera à J+15 ou J+18.

Rien de nouveau sur les tests ?

En revanche, il n’y aurait rien de nouveau sur les tests malgré l’agacement de certains entraîneurs (Gourvennec et Genesio) qui dénoncent le manque d’uniformité à ce sujet depuis plusieurs jours. La LFP continuerait de compter sur le civisme des clubs pour effectuer les dépistages. La coach du Losc :

« Entre les clubs qui testent et ceux qui ne testent pas, ça créé des troubles à mon sens. Pour l’instant, le protocole n’impose pas les tests, c’est un problème. Regardez les clubs qui n’ont pas communiqué sur leurs cas de Covid et vous saurez qui teste ou pas. Tout simplement. Je rejoins un peu Bruno [Genesio] là-dessus. Il a raison sur le fond. Ça manque de clarté. Il faudrait aligner tout le monde, ce serait mieux. »

Bordeaux-OM tient toujours à un cas, Lille-Lorient à quatre

Pour illustrer ce nouveau protocole sanitaire, il suffit de prendre l’exemple de l’équipe des Girondins de Bordeaux et ses 19 cas de Covid-19 depuis le 17 décembre (plus deux jeunes non-inscrits sur la liste LFP). Les joueurs testés positifs entre le 17 et le 21 décembre (Oudin, Bakwa, Gregersen, Mara, Sissokho, Lacoux, Poussin, Mexer, Kwateng), tous vaccinés, pourront jouer le match contre l’OM ce vendredi malgré un état physique sûrement précaire. En revanche, les dix derniers cas (Costil, Mangas, Medioub, Koscielny, Fansergio, Adli, Zerkane, Otavio, Niang et Kalu), testés les 28 et 29 décembre, ne le pourront pas.

Or, pour demander légalement le report d’un match comme souhaitent le faire les Girondins en raison de l’état de ses troupes, il faut avoir au moins 11 joueurs indisponibles en raison d’une infection au Covid-19 sur la liste de 30 envoyée à la LFP en début de saison, ou bien ne pas être en capacité d’aligner au moins un gardien sur la feuille de match.

Si les Marine et Blanc auront bien un gardien disponible (Poussin et/ou Rouyard), ils pourront demander le report du match au prochain cas positif, les joueurs devant subir un nouveau test PCR ce mardi. Enfin, dernier scénario possible, l’un des joueurs autorisés à reprendre la compétition pour ce match souffre encore de symptômes importants et le club se réserve alors le droit de demander le report à titre exceptionnel.

Le match entre Angers et Saint-Etienne reporté en raison du Covid via @20minutesSport https://t.co/LwPXsZ1kV5 — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) December 31, 2021

Autre match en suspens à ce stade, Lille-Lorient prévu ce samedi. Le Losc dénombre sept cas positifs depuis la reprise de l’entraînement. Quatre cas de plus d’ici le coup d’envoi et le club nordiste pourra aussi faire une demande de report. Pour rappel, la rencontre Angers – ASSE a d’ores et déjà été reporté avec la découverte de 19 cas positifs au sein de l’équipe première du SCO la semaine dernière.