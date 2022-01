Cluster au Losc. Alors que Lille doit défier Lens à Bollaert ce mardi en 16e de finale de la coupe de France, le club nordiste sera très amoindri pour ce derby du Nord. Pas moins de sept joueurs ont été déclarés positifs au Covid ce lundi matin.

« Le club a fait le choix de ne pas communiquer sur les noms donc on ne les donnera pas. On ne sera pas en mesure de donner un groupe ce soir (lundi) car on va retester les joueurs demain matin (mardi) », a précisé Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur nordiste. Des absences auxquelles il faut ajouter la suspension de Yilmaz et les blessures de Weah et Celik. Pas moins de dix joueurs manqueront donc à l’appel pour ce premier match de 2022.

Lille est invaincu depuis deux mois

« Il y a un maître mot aujourd’hui, c’est de s’adapter, donc on va continuer à s’adapter et jouer en étant déterminé, avec une volonté d’aller se qualifier. On aura une équipe compétitive, a promis Gourvennec. On aura un banc très jeune, mais en même temps, pour les plus jeunes, c’est bien qu’ils intègrent le groupe, ils nous apporteront leur fougue. »

Les Dogues, invaincus depuis deux mois, avaient fini l’année 2021 en trombe en remontant à la 8e place en L1, et surtout en décrochant leur billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions. Ils y défieront le tenant du titre, Chelsea, les 22 février et 16 mars.