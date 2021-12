Dans l’air du temps depuis quelques jours, le départ de Jonathan Ikoné à la FIorentina a été officialisé par Lille ce vendredi matin. « Le Losc confirme l’accord total avec la Fiorentina pour le transfert de Jonathan Ikoné (23 ans) dans le club de Serie A, est-il écrit dans le communiqué. L’international français y signera définitivement le 3 janvier 2022, date d’ouverture du mercato italien. Il a toutefois été autorisé à rejoindre l’Italie au préalable afin de participer à la reprise de l’entraînement de la Fiorentina. »

Formé au PSG puis passé par Montpellier, le milieu offensif était arrivé dans le Nord en 2018. Champion de France la saison dernière, devenu international (4 sélections, 1 but), il aura disputé 150 matchs sous le maillot lillois (16 buts et 26 passes décisives). Son contrat arrivait à échéance en 2023.

« Jonathan Ikoné s’apprête à vivre une nouvelle expérience dans sa carrière en rejoignant la Serie A italienne au sein de laquelle il croisera notamment la route de ses amis Mike Maignan et Fodé Ballo-Touré, ajoute le club nordiste. Le Losc le remercie pour tout ce qu’il a apporté au club pendant ces trois saisons et demie et lui souhaite le meilleur pour la suite de son parcours. »