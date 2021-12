Si on enlève la victoire en Ligue des champions cette semaine contre Bruges, les Parisiens restent sur deux matchs nuls consécutifs en Ligue 1, contre Nice ici même au Parc des Princes, et à Lens le week-end dernier. Les hommes de Mauricio Pochettino vont donc avoir à cœur de taper l’AS Monaco pour remettre les choses en ordre, en clôture de la 18e journée de Ligue des Talents. Pour ça, ils devront faire sans leurs ultras du Virage Auteuil, qui se sont mangé deux matchs à huis clos après le craquage massif de fumis contre Nantes pour les 30 ans du virage. Mais comme en face ce n’est pas le Monaco de la deuxième partie de saison dernière (et que Mbappé) est sur le terrain, cela devrait être à leur portée.

>> Rendez-vous vers 20h30, le temps pour moi de sortir du métro et de foncer m’installer en tribune presse du Parc.