On ne s’attendait à rien, mais on est quand même déçus. À l’occasion de la conférence de presse la plus attendue depuis son arrivée au PSG – rapport aux innombrables rumeurs qui l’envoient depuis deux jours du côté de Manchester United – Mauricio Pochettino a pris grand soin de ne pas donner le moindre os à ronger aux journalistes.

Dans un monde imaginaire, pourtant, on l’aurait bien vu arracher sa veste estampillée PSG pour laisser apparaître le maillot des Red Devils, tout en hurlant « Allez, salut les zouaves, j’me casse à Old Trafford », sous le regard médusé de l’attaché de presse du PSG. Mais le monde réel est malheureusement bien plus fade.

🗣️Pochettino🇦🇷 en conférence :



"« Je ne suis pas un enfant. J'ai passé toute ma vie à jouer au football et maintenant 12 ans en tant qu'entraîneur, nous sommes dans un métier où les rumeurs sont là. Je ne suis pas distrait. Les rumeurs sont là et je dois vivre avec ça."#MCIPSG pic.twitter.com/ZP8iIcssM5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 23, 2021

Et dans ce monde, que dit-on ? Qu'« on n’est pas là pour parler de ça », of course ! « Je respecte mon club, le PSG. Ce que fait l’autre club [MU], cela ne me concerne pas, a expliqué le coach argentin, au centre de l’attention mardi soir. Je ne vais pas me prononcer dessus car tout ce que je vais dire, ou pas, sera utilisé. Quand j’étais à l’Espanyol, j’ai dit que je voulais connaître Sir Alex Ferguson. Si je le redis, cela va être repris. Je suis heureux à Paris. J’adore le club, j’adore les supporters. C’est magnifique d’être au PSG. »

Verratti assure que le groupe n’est pas déstabilisé

Relancé par le confrère de L’Equipe, qui lui demandait s’il pouvait assurer qu’il resterait au PSG jusqu’à la fin de la saison, « Poché » a haussé le ton. « Je pensais avoir été clair. J’ai dit que j’avais un contrat jusqu’en 2023. Cette saison et la prochaine, donc. Je suis content au PSG, c’est un fait. Ce n’est pas discutable, je suis content à Paris », a-t-il répété, alors que la plupart des infos qui remontent ces dernières heures disent à peu près tout le contraire.

Un peu plus tôt, Marco Verratti a lui aussi eu le droit à sa petite question sur le possible départ de son coach du côté d’Old Trafford. Mais le Petit Hibou a évacué ça comme un ballon trop chaud qui traînerait devant la surface de Keylor Navas. « Les rumeurs, on est habitué à ça depuis qu’on joue au foot. Si on se concentre là-dessus… On est ici pour jouer un grand match demain et c’est notre seule préoccupation », a-t-il assuré. Pour le moment, on est donc prié de les croire. Même s’il n’est pas interdit de penser que les envies de départ de l’Argentin, réelles selon de multiples sources, ne sont pas franchement de nature à préparer une telle rencontre de Ligue des champions de manière optimale.