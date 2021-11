Sans surprise, Manchester United a annoncé dimanche le départ de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer après une série de mauvais résultats, dont une défaite (4-1), samedi, chez le mal classé Watford. « Ole restera à jamais une légende à Manchester United et c’est à regret que nous avons pris cette décision difficile », a écrit le club dans un communiqué.

Arrivé en décembre 2018 après José Mourinho qui avait quitté un club démotivé et désuni, le Norvégien avait réussi à améliorer ses résultats, l’emmenant en finale de la Ligue Europa et à la 2e place du championnat la saison passée. Mais en dépit de lourds investissements dans le recrutement cet été (Raphaël Varane, Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo), le club est actuellement septième du championnat, à douze longueurs du leader Chelsea, après douze journées.

Carrick prend l’intérim, Zidane et Pochettino ciblés pour la suite

United n’a gagné que quatre de ses treize derniers matchs, toutes compétitions confondues, et a souvent livré des prestations désolantes, manquant d’âme, d’envie et d’idées. Longtemps protégé par le fait que le club ne lui trouvait pas de remplaçant crédible et immédiatement disponible, Solskjaer n’a pas résisté à une nouvelle rencontre affligeante samedi.

C’est l’un de ses adjoints et un ancien capitaine des Red Devils, Michael Carrick, qui assurera l’intérim pour les prochains matchs. United précise aussi qu’il cherche pour le moment un coach pour terminer la saison.

Selon la presse anglaise, Zinedine Zidane serait la priorité des Mancuniens pour diriger leur équipe, mais il ne serait pas très intéressé pour le moment. Les autres noms qui reviennent régulièrement sont ceux de l’entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, de celui de l’Ajax Amstedam Erik Ten Hag, voire de celui du Paris SG, Mauricio Pochettino, mais leur situation est plus susceptible d’évoluer cet été qu’en cours de saison.