Si on nous avait dit quelques mois en arrière que Lionel Messi et Sergio Ramos vivraient une bromance au Paris Saint-Germain, vous imaginez bien qu’on ne l’aurait pas cru. Une décennie de rivalité sportive, l’un au Real, l’autre au Barça, l’un découpeur, l’autre découpé. Mais tout ça, c’est du passé : aujourd’hui, le défenseur espagnol, de retour dans le groupe parisien pour le déplacement à City, est « une personne formidable » dixit l’Argentin dans un entretien accordé à Marca.

Messi n’a pas manqué de souligner l’étrange sentiment qui a d’abord tourmenté son cœur de « culer ». « Au début, c’était bizarre, après tant d’années de rivalité, en tant que capitaines du Barça et de Madrid, après tant de Clasicos joués, tant de combats sur le terrain…, a déclaré l’attaquant argentin. Nous nous sommes toujours beaucoup respectés, même si nous avons été de grands rivaux dans ces Clasicos. »

Messi compte sur Ramos

L’Argentin espère désormais pouvoir compter régulièrement sur l’international espagnol au sein de la défense du PSG. « Petit à petit, il intègre l’équipe et j’espère qu’il jouera le plus rapidement possible, car il sera fondamental pour atteindre nos objectifs. » Quitte à profiter de cette amitié nouvelle, autant le faire sur le terrain.