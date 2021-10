A ce rythme-là, les fans des Gunners vont finir par remercier chaleureusement Pep Guardiola et ses joueurs de leur avoir infligé une peignée monumentale (5-0) à la fin du mois d’août. Ce jour-là, Arsenal pointait carrément à la dernière place du classement de Premier League​. Mais depuis, quel réveil !

En neuf rencontres disputées après la claquasse mancunienne, les hommes de Mikel Arteta sont invaincus (7 victoires, deux nuls). La dernière en date, ce samedi sur la pelouse de Leicester (2-0), les propulse même à la 5e place de PL, dans une première partie de tableau dont il n’avait plus vu la couleur depuis des lustres.

Ramsdale brille dans les bois

Privés de compétition européenne, ce qui donne sans doute plus de temps à Mikel Arteta pour mettre ses idées en place, les Londoniens ont mis fin par la même occasion à la belle série des Foxes, qui avaient pris huit points sur les quatre dernières journées. Leicester a été pris à la gorge lors de 20 premières minutes parfaites pour Arsenal qui a ouvert la marque par son défenseur Gabriel Silva, de la tête, sur corner (1-0, 5e).

Incroyable parade d'Aaron Ramsdale sur un superbe coup-franc de Leicester. 😳



Quelle recrue pour les Gunners. ❤️🤍 pic.twitter.com/XUHYDruqIK — Vines Foot (@VinesFoot) October 30, 2021

A la 18e, c’est Emile Smith-Rowe qui a profité du laxisme dans la défense adverse pour reprendre un ballon qui traînait dans la surface et face au but pour doubler la mise (2-0,18e). Leicester a ensuite réagi mais a surtout fait briller Aaron Ramsdale, le gardien acheté 28 millions d’euros cet été à Sheffield United et auteur d’un match phénoménal samedi.