C’est l’un des sports préférés des anciennes gloires du football anglais, et plus généralement un sujet qui nous fascine tellement qu’on en avait fait un article l’an passé avant le match de C1 entre Manchester United et le PSG. Pourquoi et comment les grands joueurs passés de MU passent leur temps à critiquer leur ancienne équipe, et particulièrement Paul Pogba, qu’il pleuve, qu’il neige, ou qu’il vente ?

Il était donc évident que ça allait rafaler sévère après la déroute de ce week-end contre Liverpool et l’expulsion du Français un quart d’heure après son entrée pour un tacle de boucher à la Tino Kadewere. La charge est venue de Paul Scholes, consultant pour PL Productions :

« Paul Pogba qui rentre sur le terrain à la mi-temps pour essayer d’aider l’équipe et lui donner un peu de dignité, qui fait le malin avec le ballon, essaie de montrer à quel point il est fort au milieu du terrain et donne un but. Puis, après, il se fait expulser pour un tacle ridicule. On se retrouve à 5-0, à dix contre onze. Si Ole reste entraîneur, est-ce qu’on verra Pogba à nouveau avec le maillot de Manchester ? », s’interroge furibard l’ancien rouquin du Manchester de la grande époque.

S’en prendre à Pogba, une recette qui marche

« Il a mis le bazar depuis deux ans. Tout le monde sait qu’il a du talent, tout le monde croit en lui, a essayé de lui laisser être le joueur qu’il est. Mais après toute cette agitation, après qu’il n’a pas signé son contrat, qu’il ait presque exigé une rançon au club, il se permet de faire quelque chose ça », a poursuivi Scholes, très en verve : « Écoutez, il va probablement rejouer non ? Mais je pense qu’il ne leur manquera pas si ce n’est pas le cas. Ce qu’il a fait aujourd’hui c’est juste un manque de discipline et un manque de respect pour son manager et ses coéquipiers ».

Tout ça alors que Pogba réalisait le meilleur début de saison de sa carrière jusqu’il y a encore deux semaines. Ça va vite dans le football, comme dirait l’autre.