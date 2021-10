S’il fallait garder une seule image pour dépeindre le naufrage de Manchester United à Old Trafford contre l’ennemi Liverpool (0-5), ce serait celle de l’expulsion de Paul Pogba. Entré à la mi-temps quand la cause mancunienne était déjà perdue, le Français sortira un quart d’heure plus tard, expulsé pour un tacle dangereux sur Naby Keita après intervention de la VAR. Dans son sillage, une bonne partie du public de Manchester déserte les lieux. L’humiliation est trop grande, trop douloureuse.

Celle-ci n’aura pas mis longtemps à se dessiner. MU n’a pas le temps de rentrer dans son match que Naby Keita (5e) et Diogo Jota (13e), assomment la rencontre. Mohamed Salah s’est chargé du reste en s’offrant un hat-trick en l’espace de 17 minutes. Entre-temps, Cristiano Ronaldo avait été, bien avant l’entrée de Pogba, le premier à péter un boulon. Le Portugais s’en est sorti avec un jaune, qu’il doit certainement à son statut de divinité outre-Manche.

Comme il fallait bien que ça retombe sur quelqu’un, Pogba n’a pas échappé au rouge. Logique. De toute façon le geste, dangereux, ne méritait pas moins que ça. Parlant de sanction, on est désormais bien curieux de connaître le sort réservé à Ole-Gunnar Solskjaer après un tel affront.