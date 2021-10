« Je n’ai jamais vu une telle chose lors d’un match de foot​ ! » Samedi, lors d’une rencontre de championnat nord-irlandais entre Glentoran et Coleraine, le commentateur n’en croyait pas ses yeux. Alors que l’équipe visiteuse venait d’égaliser à deux buts partout dans le dernier quart d’heure du match, et tandis que les caméras étaient braquées sur la joie des joueurs de Coleraine, une tout autre scène se jouait à quelques mètres de là.

Furieux de l’égalisation adverse, Aaron McCarey, le gardien de Glentoran, s’est précipité sur un de ses partenaires, Bobby Burns, qu’il jugeait fautif au départ de l’action, et l’a frappé au visage avant de le mettre au sol.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP