Ce sera l’un des moments forts de la saison des Girondins de Bordeaux. En attendant de retrouver peut-être bientôt le haut de tableau de la Ligue 1, le club va fêter ses 140 ans. La date officielle est ce vendredi 1er octobre. Mais cet anniversaire sera surtout fêté en grande pompe le 17 octobre prochain à l’occasion de la réception de Nantes au Matmut Atlantique lors de la 10e journée de Ligue 1. Les Marine et Blanc souhaitent faire les choses en grand alors que le club a retrouvé un peu de sérénité depuis son rachat par Gérard Lopez cet été.

Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion de fêter ses 140 ans ! 🎂



Venez en nombre célébrer l'anniversaire des Girondins !

Tout le stade à 9€ pour une double affiche historique : Bordeaux-Nantes suivi du match des légendes ! ⚽ 💙



Infos ➡ https://t.co/qGdh82iSw1 pic.twitter.com/YLkhtSHNhB — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 29, 2021

Au-delà des nombreuses animations prévues avant, pendant et après le match dont un spectacle pyrotechnique d’envergure, les Girondins ont d’ores et déjà fait quelques annonces autour de cet évènement historique en ce milieu de semaine. Tout d’abord, il y aura un prix unique pour ce derby de l’Atlantique : 9 euros la place. Cette décision rappelle celle prise il y a quelques années lors d’un match de qualification en Ligue Europa contre la Gantoise (5 euros la place). Cela avait fait un carton. Les nouveaux dirigeants bordelais espèrent la même réussite même si c’est un peu plus cher.

1999 vs 2009 avec un Zizou sur le banc ?

Le match Bordeaux-Nantes sera également suivi d’un autre moment fort : un match des Légendes. L’idée est de faire s’affronter les deux dernières équipes championnes de France, celle de 1999 et de 2009. Tout en y incorporant sur le banc de touche des anciens joueurs du club à l’image d’un Pedro Miguel Pauleta ou d’un Rio Mavuba. Feindouno, Laslandes, Pavon, Planus, Chamakh, Chalmé, Ducasse et d’autres ont déjà dit oui ! La présence de Yoann Gourcuff reste à confirmer comme celle de Zinédine Zidane. Gérard Lopez s’est particulièrement investi pour faire revenir l’ancien numéro 10 pour cet événement. Le président bordelais attend encore sa réponse.

L'équipe de 1999 des Girondins de Bordeaux. - Patrick BERNARD / AFP

Quelques semaines après son départ du club, Jean-Louis Gasset sera lui déjà de retour au Matmut Atlantique pour fêter cet anniversaire. En revanche, pas de Laurent Blanc. A l’image d’autres anciennes gloires bordelaises comme Alain Giresse, Aimé Jacquet devrait bien être présent.

Enfin, les joueurs actuels des Girondins porteront le maillot third pour l’occasion. Un maillot avec le logo historique du club au scapulaire et non le nouveau qui a fait fortement polémique depuis plusieurs mois et qui disparaîtra définitivement à partir de la saison prochaine.