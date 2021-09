Bordeaux-Rennes EN DIRECT : Pour l'instant, c'est le show Costil face aux attaquants rennais...

Bonjour les amiiiiiis !!! On est bien là à vos côtés à l'heure du poulet-frites de ce dimanche midi. Au menu, un petit Bordeaux-Rennes au Matmut Atlantique. Un petit car franchement c'est pas la grande forme en ce début de saison pour les deux équipes, respectivement 16e et 13e. Mais bon ça va tout de même un peu mieux, les Bordelais restent sur deux matchs sans défaite et les Rennais viennent de coller 6-0 à Clermont !

Rendez-vous dès 12h30 pour l'apéro et les compos !!!!