Cette fois c’est du sérieux. Après des semaines, que dit-on, des mois voire des années à annoncer une offensive de grande envergure du Real Madrid pour Kylian Mbappé, les médias espagnols ont fini par viser juste. Comme ils le murmuraient ces derniers jours, les dirigeants merengue ont officiellement lancé l’opération Mbappé, mardi dans la soirée, en soumettant une offre très alléchante pour un joueur qui sera libre de s’engager où il veut le 1er janvier prochain à 0h01.

Selon L'Equipe, le Real propose une enveloppe de 160 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du numéro 7 parisien. Et si ceux-ci auraient poliment refusé l’offre dans la foulée, restant en cela sur la ligne de conduite tracée de longue date par le président Nasser Al-Khelaïfi (= se queda), les dirigeants pourraient infléchir leur position si une deuxième offre, forcément plus conséquente, devait suivre avant le 31 août prochain.

Quel montant pour la deuxième offre ?

Reste à savoir à combien Florentino Perez, en manque de transfert galactique et fort d’une puissance financière rare dans le monde du foot actuellement, estimera le prix de celui dont il rêve (pas seulement qu’en se rasant) depuis tant d’années. Toujours selon nos confrères de L’Equipe, certains en interne estiment au PSG que le boss de la Maison Blanche pourrait aller jusqu’à dépasser la barre symbolique des 222 millions d’euros du transfert de Neymar en 2017 pour ne pas avoir à attendre son joyau encore un an de plus. Une chose est sûre, on ne risque pas de s’ennuyer d’ici à la fin du marché des transferts.