C’était l’une des prises de parole très attendue ce lundi, après les événements gravissimes qui se sont déroulés dimanche soir lors du match entre Nice et l'OM : celle de la ministre des Sports. « C’est évidemment regrettable étant donné le temps que nous avons passé à suivre des matchs sans spectateurs, sans amoureux de sport, sans encouragements », a d’abord réagi Roxana Maracineanu sur BFMTV. Un peu plus tard, sur Franceinfo​ cette fois-ci, la ministre n’a pas hésité à dire qu'« une ligne rouge a été franchie en matière de violences à l’encontre des acteurs de jeu ».

« Voir ça dès les premiers matchs de football, ça fait de la peine. C’est intolérable parce que la première des conditions pour qu’un match se déroule c’est évidemment d’assurer la sécurité des gens qui sont sur un terrain, des joueurs, des arbitres, des entraîneurs », a-t-elle poursuivi.

La ministre réclame des pénalités pour les clubs en question

« Ces incidents sont une insulte d’abord pour le football, pour le sport en général et les supporters eux-mêmes », a-t-elle ajouté en demandant de « sanctionner », les auteurs de jets de projectiles et ceux qui ont envahi la pelouse. « Il y a les sanctions, les interdictions de stade. Je suis prête à rouvrir ce dossier s’il le faut, si toutefois on arrive à désigner les coupables en question », a-t-elle précisé. « Je crois qu’il faut qu’il y ait des pénalités pour le club en question », a aussi estimé Roxana Maracineanu.