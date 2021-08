Cristiano Ronaldo a été laissé sur le banc par le nouvel entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri pour le premier match officiel des Bianconeri, dimanche sur la pelouse de l’Udinese, alors que la star portugaise est l’objet de rumeurs récurrentes de transfert.

Si aucune raison n’a été avancée par le club pour expliquer ce choix fort d’Allegri, le journaliste et spécialiste du mercato chez Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, a assuré de son côté que c’est le Portugais lui-même qui avait demandé à ne pas jouer ce match, souhaitant toujours quitter la Vieille Dame avant la fin du mois d’août.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo



He’s NOT starting - it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.



But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk