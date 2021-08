« On sait ce qu’il s’est passé » autour de Lionel Messi, dont le départ de Barcelone a été officialisé jeudi, a reconnu vendredi l’entraîneur parisien Mauricio Pochettino, se bornant à dire que le PSG, cité comme destination possible, « travaille sur le mercato ». « Comme je l’ai déjà dit, je suis concentré sur le début de la saison », a lancé le technicien argentin à la veille d’un match inaugural en Ligue 1 à Troyes pour le Paris SG (21h00).

« Le club travaille sur le mercato pour améliorer l’équipe comme c’est possible et atteindre nos objectifs. Il est clair que c’est un joueur au sujet duquel on sait ce qu’il s’est passé hier (jeudi) », a-t-il ajouté, renvoyant le dossier en direction de Nasser Al-Khelaïfi : « Notre président est en train de travailler pour voir comment améliorer l’équipe. » « Quand on parle des joueurs de son envergure, pour de nombreux clubs, dont le PSG, cela peut arriver, cela peut se présenter devant toi. Le club travaille et nous communiquerons si nous avons des choses à communiquer », a poursuivi Pochettino, démentant des informations de la presse britannique faisant état d’une conversation téléphonique ces dernières heures entre le technicien parisien avec son compatriote Messi.

Interrogé pour savoir si l’arrivée potentielle de Messi au Paris SG supposerait le départ de la pépite Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 et lorgné par le Real Madrid, Pochettino a souri et répondu : « Non. »

City vient de débourser 117 millions d’euros pour Grealish

Manchester City, cité comme possible destination pour Lionel Messi, ne pense « absolument pas » à recruter « pour l’heure » la superstar argentine, a déclaré son entraîneur Pep Guardiola vendredi, au lendemain de l’annonce de la non-prolongation du contrat barcelonais de l’attaquant. « Pour l’heure, on n’y pense pas, absolument pas », a dit le technicien catalan, qui a dirigé le sextuple Ballon d'Or lors de ses meilleures années barcelonaises (2008-2012).

Douchant les spéculations, Guardiola a rappelé que City vient de dépenser 100 millions de livres (117 millions d’euros) pour le milieu offensif anglais Jack Grealish, un record pour la Premier League. « Grealish va porter le numéro 10. Nous avons été convaincus par Grealish et nous étions convaincus que ''Leo'' resterait au Barça », a-t-il ajouté, évoquant aussi l’intérêt de City pour un autre attaquant, l’avant-centre anglais Harry Kane. « Si Tottenham ne veut pas négocier, c’est fini. Beaucoup de clubs dans le monde veulent faire signer Kane, nous ne sommes pas une exception », a-t-il lancé.

Manchester City et ses riches propriétaires émiratis, moins pénalisés que d’autres clubs par la pandémie de Covid-19, ont été cités comme une possible destination pour Messi, au même titre que le Paris SG, propriété du puissant fonds qatarien QSI.