Sifflets pendant l’hymne danois, fumigènes, Kasper Schmeichel visé par des lasers au moment du penalty de Kane… Le comportement des fans anglais lors de la demi-finale contre le Danemark avait beaucoup fait réagir l’Europe du foot. Dans un Wembley quasiment rempli de supporters britanniques, puisque les supporters étrangers n’avaient pas été autorisés à faire le déplacement, le match a parfois ressemblé davantage à une rencontre à domicile d’un très chaud club de l’Est qu’à une demi-finale d’une grande compétition européenne.

L’UEFA avait annoncé dès jeudi ouvrir une enquête via son instance de contrôle, d’éthique et de discipline. Celle-ci, constatant « l’usage de faisceau laser », des « perturbations » lors des hymnes nationaux et un « allumage de fumigènes », a condamné la fédération anglaise à une amende de 30.000 euros, a annoncé l’UEFA dans un communiqué. Difficile d’imaginer que cela empêchera les supporters anglais de récidiver dimanche, lors de la finale de l' Euro contre l’Italie.