De notre envoyé spécial à Bucuresti,

Allez les copains, allez les copines, plus qu’un roupillon avant de savoir ce que la France a dans le ventre une fois passées les phases de poules qui, quoi qu’en dise, ont un peu calmé nos ardeurs et fait désenfler nos chevilles de champions du monde prétentieux. Et si nous n’avons pas eu accès aux joueurs, huis clos oblige, il faut bien qu’on justifie à notre boss ce dispendieux déplacement en Roumanie. Alors allons-y.

Et un nouveau blessé, un !

Si les nouvelles se veulent rassurantes concernant l’état du genou de Lucas Hernandez, il n’est pas impossible que Didier Deschamps ait à souffrir d’une nouvelle absence. En effet, Jules Koundé​ a reçu un coup à un ischio lors du match face au Portugal et serait très incertain pour le 8e de finale de lundi face à la Nati.

La révolution est en marche

Puisqu’il semble y avoir plus de cheveux sur la tête à Guy Stéphan que de latéraux gauches à disposition du staff tricolore, DD a dû bricoler un système D afin de parer au plus pressé. Il se pourrait donc que l’équipe de France évolue avec trois défenseurs centraux de métiers, dans un schéma un 3-4-3 (ou 3-5-2) à la mode partout en Europe mais rarement utilisé dans nos contrées, avec Clément Lenglet en renfort du duo Varane-Kimpembe. Adrien Rabiot prendrait alors le couloir gauche tandis que Benjamin Pavard officierait en piston droit. Toujours selon L’Equipe (comment ça, on manque d’info à nous ???), ce sont les cadres du groupe qui auraient poussé pour ce remaniement ministériel de dernière minute.

« Ben alors, tu viens plus en soirée ? »

Après avoir envahi Budapest, les supporters français ont dû se rendre à l’évidence : ils ne secoueront pas l’Arena Națională de Bucarest comme ils ont enflammé la Puskas Arena mercredi dernier. Hé ouais, avec cette formule tarabiscotée d’un Euro à 87 équipes, ceux-ci n’ont connu le lieu du 8e de finale des Bleus que tard mercredi soir, après le match nul face au Portugal. Sauf qu’entre-temps, l’algorithme des sites de vente en ligne avait enclenché ses basses manœuvres et augmenté les prix ni-vu-ni-connu-je-t-embrouille. Résultat, impossible pour nos warriors de trouver des places à moins de 257 euros l’aller. L’ALLER !!! Et encore, à ce prix-là, il fallait accepter de partir de Beauvais. Nos Bleus devront donc se contenter du soutien d’à peine 1.500 fans qui, soyons-en certains, feront du bruit pour toutes celles et ceux restés au pays.

Le programme du jour

La conférence de presse du duo Deschamps-Lloris, initialement prévue à 14h30, a finalement été décalée juste derrière, sur les coups de… 18h45. C’est certainement un détail pour vous, mais pour nous etc etc. Les joueurs s’entraîneront ensuite au stade Arc de Triomphe de Bucuresti, comme on dit ici. A 20h30 heure locale (19h30 en France), histoire de profiter de températures moins assommantes que celles qui sévissent en journée dans la capitale roumaine.