De notre envoyé spécial à Bucarest,

Fini Budapest, fini la phase de poule et place aux choses sérieuses pour l’équipe de France, qui a quitté la capitale hongroie direction Bucarest vendredi matin, où l’attend la Suisse en 8e de finale lundi soir. On a vérifié, les Bleus sont bien arrivés dans la bonne ville, celle que nos six supporters/champions désormais célèbres à travers le monde ont confondu avec la Perle du Danube. On essaiera d’ailleurs de leur mettre la main dessus ce week-end histoire de voir comment ils ont vécu ce quart d’heure de célébrité vraiment pas cherché. En attendant, jetons un œil à l’actu de la bande à DD.

Les six supporters français en train de mater France-Hongrie dans un bar de la capitale roumaine samedi dernier après avoir confondu Budapest et Bucarest 😂@FFF tu peux obtenir des places pour France/Suisse pour ces champions nationaux ?



Ca peut pas se terminer comme ça 😂 pic.twitter.com/NCHJu5KH1f — Foot Multiple (@footmultiple) June 25, 2021

A gauche, le néant

Plus les heures passent, plus il semble évident que Didier Deschamps va devoir se transformer en Bob le Bricoleur lundi prochain du fait des blessures de ses deux latéraux gauches Lucas Hernandez et Lucas Digne. Le premier a passé des examens en arrivant en Roumanie mais, si rien n’a été détecté selon les infos de nos confrères de L’Equipe, le Bavarois ressent tout de même une gêne au genou qui ne devrait pas pousser le sélectionneur à prendre le moindre risque face à la Nati. Concernant l’ancien parisien, pas de nouvelle officielle depuis sa sortie prématurée face au Portugal mercredi mais, aux dernières nouvelles, le joueur d’Everton ne semble pas hyper confiant quant à la suite de son Euro.

L’infirmerie se désemplit

Du côté des autres éclopés, puisque c’est visiblement LE gros sujet autour des Bleus ces derniers jours, les nouvelles sont un chouïa plus rassurantes. Si les cris de Lemar lors du dernier entraînement à Budapest, après un choc avec Maignan, avaient laissé craindre le pire, il ne s’agirait finalement que d’un simple coup à la cheville. Son Euro ne serait pas compromis à l’heure actuelle. Même chose pour Marcus Thuram qui a entendu ses adducteurs siffler mais dont l’état de santé ne préoccupe pas plus que ça le staff. Reste Rabiot, qui se traîne une douleur à la cheville depuis la fin de la saison à la Juve mais qui semble prêt à serrer les dents pour la patrie. Reste à savoir si l’ancien Parisien postulera pour une place à gauche de la défense lundi, après une très bonne entrée à ce poste contre la Seleçao. Sinon il restera toujours Léo Dubois, qu’on avait presque fini par oublier.

Que calor !

Les Bleus ont souffert sous le cagnard hongrois ? Qu’ils se rassurent, ce n’est pas la même météo du côté de Bucarest. Non, on rigole, malheureusement. Après s’être payé des orages monstrueux ces derniers jours, le Petit Paris croule à nouveau sous des températures à faire suer le plus résistant des Bédouins. Pour vous dire, à notre arrivée à l’aéroport de Bucarest, sur les coups de 20h vendredi (ouais, on a raté le premier avion dans la matinée à la suite d’un mouvement de grève à Roissy-Charles de Gaulle vendredi), le thermomètre affichait encore… 33°.

Le programme du jour

Presnel Kimpembe​ sera en visioconférence de presse en début d’après-midi. Les Bleus s’entraîneront ensuite à huis clos dans le stade "Arc de Triomphe", près du monument du même nom, en périphérie de Bucarest. Puisse ce lieu leur porter chance pour lundi.