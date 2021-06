Premiers du groupe de la mort devant l’Allemagne et le Portugal, les Bleus auraient signé des pieds, des mains, et de tout ce que vous voulez il y a dix jours. Mais ce premier tour n’a pas été un long fleuve tranquille, entre les blessures, la jauge physique déjà bien entamée, et un dispositif tactique encore incertain avant les matchs à la vie à la mort. La meilleure nouvelle dans tout ça ? Karim Benzema a marqué, enfin, et le voilà débloqué mentalement pour la Suisse, et la suite, on l’espère. Nicolas Camus et Julien Laloye débriefent ce premier tour et imaginent la suite de la compétition pour l’équipe de France.

