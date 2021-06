Les Bleus se sont entraînés une dernière fois dans l'antre du Bayern, lundi soir. — FRANCK FIFE / AFP

Mercredi 15 juin,

Hallelujah mes sœurs, hallelujah mes frères, après quatre jours interminables à regarder les autres équipes lancer leur championnat d’Europe, c’est enfin notre tour youhouuuuu ! Les Bleus ont décollé du petit aéroport de Vélizy-Villacoublay lundi matin et sont arrivés moins de deux heures plus tard sur le sol allemand, dans la chaleur étouffante de la capitale bavaroise. Voici ce qu’il ne fallait pas manquer de l’actualité des champions du monde, histoire de patienter sans s’arracher les cheveux d’ici le match face aux Allemands.

Le voyage des Bleus jusqu'à Munich 🚌✈️ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/9mN96ymlJZ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 14, 2021

Une conf, quelle conf ?

Veille de match oblige, c’est Hugo Lloris qui accompagnait Didier Deschamps lundi après-midi en visioconférence de presse. Enfin, si on peut vraiment appeler ça une conf… On ne sait pas si le lien envoyé par l’UEFA avait posé une RTT, toujours est-il que l’exercice a tourné au calvaire, la plupart des questions des journalistes n’étant jamais parvenues aux oreilles du duo Lloris-DD. A tel point que le capitaine des Bleus, d’habitude si posé, a fini par s’agacer. « C’est terrible leur truc », a-t-il glissé au sélectionneur. Si ça peut le rassurer, on n’était aussi en train de devenir fou derrière nos écrans. Espérons que ce ne soit pas comme ça durant toute la compète.

Le service des sports à la rue complet

On est entre nous, on se dit tout. Sachant depuis des semaines que l’entraînement des Bleus à Munich était programmé en soirée, lundi, nous avions réservé un vol pour arriver en Bavière sur les coups de 15h, ce qui laissait une bonne marge pour aller chercher notre accréditation et rejoindre l’Allianz Arena dans la foulée. Manque de bol, tout a été avancé à… 15h45. Résultat, on ne peut même pas vous dire à quoi a ressemblé le dernier entraînement des Bleus. 20 Minutes, premier sur la scoumoune, c’est pas mal comme nouveau slogan non ?

Les 26 sont aptes mais à la fin, il n’en restera que 23

Entre deux questions inaudibles et un bug de connexion, le sélectionneur a tout de même réussi à nous glisser une petite info rassurante avant le choc face aux Allemands. Pas de quoi danser la gavotte non plus, on se calme, mais sachez que les 26 joueurs français sont bien aptes à figurer sur la feuille de match mardi soir. Pas de pépins de dernières minutes, donc. Ce qui nous fait penser qu’on devrait connaître dans la journée de mardi l’identité de trois malchanceux qui grimperont en tribune avant le début du match.

Notre prono au doigt mouillé : Léo Dubois, Marcus Thuram et Clément Lenglet.

Munich ne s’emballe (VRAIMENT) pas

On avait entendu dire que Munich ne débordait pas d’enthousiasme pour cet Euro (géographiquement) éclaté, mais la réalité a clairement dépassé les prévisions. Très peu d’affichages dans les rues, pas grand monde en terrasse à l’heure des matchs et des Munichois plus concentrés sur ce qu’ils allaient manger le soir que sur le choc face aux Französisch. « Ici les gens ne sont pas très excités par l’Euro, même si on joue à domicile, nous a dit Klauss, qu’on a croisé à l’aéroport. Il faut dire que ça fait trois ans qu’on s’endort en regardant jouer la sélection et on ne croit pas beaucoup en nos chances cet été », nous a-t-il dit. Espérons que les 14.500 chanceux seront plus enthousiastes à l’Allianz Arena.

La punchline du jour

Entendue dans l’avion parmi un petit groupe de supporters français de type seniors : « Je connais bien l’Allemagne », nous dit notre voisin de rangée. « Ah bon, vous venez souvent ? », lui demande-t-on. « La dernière fois c’était en 1972 pour les Jeux de Munich ». Cœur sur lui.

