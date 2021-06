Pogba était en forme, jeudi, en conférence de presse à Clairefontaine. — FRANCK FIFE / AFP

A Clairefontaine,

Vous avez un problème pour éteindre une polémique ? Faites comme l’équipe de France, appelez le pompier de service Paul Pogba à la rescousse. Invité à se présenter devant la presse au château de Clairefontaine, à cinq jours du premier match des Bleus face à l’Allemagne, le milieu mancunien savait bien que, tôt ou tard, une question sur la supposée embrouillette Giroud-Mbappé après le match contre la Bulgarie finirait par arriver sur le tapis.

Ce qui n’a pas manqué quand un de nos confrères l’a questionné sur de possibles « tensions dans le groupe » depuis la sortie de l’attaquant de Chelsea mardi soir. La réponse de la Pioche est à montrer dans toutes les écoles de rhétorique.

Première étape : déminer directement le terrain en faisant marrer l’auditoire. « Des tensions, quelles tensions ? Non, les seules tensions qu’on a ici c’est au dos, aux jambes, mais on a les kinés pour nous masser et nous enlever ça, a glissé l’ancien Turinois sans jamais se départir du petit sourire de celui qui sait qu’il vient de faire mouche. Mais moi qui suis inside, je peux vous le dire : non, il n’y a rien, il y a toujours une très bonne ambiance entre tout le monde. »

Du sourire, de la musique et des massages

On pensait qu’après avoir noyé le dauphin, Pogba en resterait là, mais non, l’idée n’était pas de nous faire regarder ailleurs. La preuve : « Je suppose que vous parlez de tensions entre Olivier et Kyky. En tout cas, devant moi, il n’y a rien. Peut-être parce que je fais la police ici (Rires) ! Ce qui a été dit [dans L’Equipe] a peut-être été mal transmis », a-t-il assuré avant de rentrer un peu plus dans le sujet et évoquer le supposé snobisme de Mbappé envers Giroud.

« Vous connaissez tous Kylian​, c’est un joueur extraordinaire, il fait des passes dé, il est altruiste, a poursuivi Pogba. Même si je lui dis que ce serait bien qu’il défende un peu plus pour nous aider (Rires). Donc non, il n’y a rien, je ne sens aucune tension, rien de ce qu’on peut dire au-dehors. C’est juste du sourire, de la musique et des massages ! ». Un pro, on vous dit.