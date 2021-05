Houssem Aouar avec les Bleuets lors de France-Azerbaïdjan, le 10 octobre 2019. — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Après Didier Deschamps mardi, Sylvain Ripoll a annoncé ce jeudi après-midi la liste des 23 joueurs retenus pour disputer la phase finale de l’Euro espoirs en Slovénie. Après un premier tour disputé à la fin du mois de mars, les Bleuets vont affronter les Pays-Bas en quarts de finale le 31 mai.

Il y a quelques changements notables par rapport au groupe qui avait joué cette première phase. Ceux contraints, déjà. Le défenseur Jules Koundé a été sélectionné avec les A, tandis que le capitaine Matteo Guendouzi et le milieu offensif Alexis Claude-Maurice se sont gravement blessés. En revanche, Ripoll a décidé de se passer du Marseillais Boubacar Kamara, qui était pourtant de toutes les listes depuis deux ans.

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs retenus pour disputer la phase finale de l’Euro Espoirs, prévue du 31 mai au 6 juin en Hongrie et en Slovénie ! 🇫🇷 pic.twitter.com/Nc1VDDjqkF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 20, 2021

Dayot Upamecano, Maxence Caqueret et Youssouf Fofana font leur entrée dans la liste. Enfin, Moussa Diaby et Houssem Aouar, qui en étaient au mois de mars mais qui avaient dû renoncer respectivement à cause du Covid et d’une blessure, sont de retour. « C’est un profil atypique, de vitesse et de percussion. C’est un retour qui nous apporte d’autres caractéristiques et d’autres possibilités », a expliqué le sélectionneur à propos de l’ex-attaquant parisien, aujourd’hui au Bayer Leverkusen.

Trois joueurs peut-être concernés par les barrages en L1

Eduardo Camavinga, trop juste pour prétendre à l’Euro des grands après une saison moyenne, est bien là au milieu de terrain. « Il revient avec nous, et on est très contents », a glissé Ripoll. A noter que trois joueurs – les Nantais Lafont et Kolo Muani, ainsi que le Brestois Faivre – pourraient être concernés par le barrage entre le 18e de Ligue 1​ et le vainqueur du duel entre Grenoble et Toulouse.

Le cas échéant, ce ou ces joueurs seraient « libérés pour jouer le barrage », a déclaré le sélectionneur. « On va voir ce qui se passe dimanche. J’espère avoir tout le monde mais si ça n’est pas le cas, on fera avec et on s’adaptera », a-t-il ajouté. Après les quarts, la potentielle demi-finale aurait lieu le 3 juin, et la finale le 6 juin, à Ljubljana.