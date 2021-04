Le capteur Meteor s'installe entre le genou et le mollet. — Footbar

La start-up Footbar a créé un capteur pour permettre à chaque joueur de football, pro ou amateur, d’avoir ses propres stats comme les plus grands.

Meteor recolle de très nombreuses données que le joueur peut ensuite retrouver sur une application en quelques minutes.

L’objectif est de devenir le « Strava » du football. A partir de début mai, le capteur sera vendu en grande distribution au prix de 99 euros.

Avoir sa propre carte FIFA, beaucoup en rêvent depuis des années… Eh bien, Footbar l’a fait. Et pour vous ! Cette jeune start-up a créé un capteur grand public pour permettre à n’importe qui d’avoir ses propres stats après un match de football. Meteor, de son petit nom, s’installe au niveau de la jambe, entre le genou et le mollet. « Aujourd’hui, on fait des expériences sur-mesure sur tout. On a une, deux ou trois applications sur tout. Mais au foot, on continuait à jouer comme à l’époque de nos grands-pères, on a donc voulu mettre un peu de technologie dans tout ça grâce notamment à l’intelligence artificielle », explique Sylvain Ract, cofondateur de ce tracker avec son ami Loïc Manent.

Les données du capteur sont envoyées sur une application. - Footbar

Dans un monde où les datas sont désormais partout, l’objectif était de développer un produit associant le football, le jeu classique et l’e-sport, un secteur en plein boom. Tout cela avec pour fil conducteur de démocratiser l’accès aux stats. Pour Ariana, jeune footballeuse bordelaise de 16 ans qui rêve d’une carrière professionnelle, « c’est un très bon outil pour suivre [au quotidien] son évolution et un vrai support pour s’améliorer » grâce aux indications collectées pour le capteur.

Le joueur peut obtenir sa propre carte FIFA. - Footbar

Au-delà du sportif, le but est aussi de faire revenir les jeunes vers le sport en leur proposant quelque chose de leur époque, eux qui passent une grande partie de leur journée sur les écrans. Le côté « ludique est important » rappelle Sylvain Ract avec cette possibilité de comparer ses stats entre copains et copines.

Devenir le « Strava » du football

Son utilisation est d’une grande simplicité puisqu’il suffit simplement d’acheter un capteur et de télécharger une application pour « avoir ses stats comme dans FIFA » insiste le jeune ingénieur. Ce système, il a pu le mettre en place grâce à des années de collectes de datas avec, par exemple, l’entreprise de foot salle Le Five. En plus, d’être filmé pour revoir son match à la sortie du terrain, les joueurs peuvent aujourd’hui avoir accès à tout un tas de données sur leur rencontre. Il y a les classiques comme le temps de jeu ou la distance parcouru mais aussi bien d’autres stats sur les passes (longue ou courte), les tirs et leur puissance, les dribbles, la défense… Avec tout ça, on peut même obtenir sa note comme dans les jeux vidéo. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le capteur Meteor rencontre beaucoup de succès que ce soit auprès des sportifs professionnels ou amateurs.

Le joueur peut retrouver tout un tas de stats sur son match. - Footbar

En 2019, Footbar a par exemple collaboré avec les Girondins de Bordeaux ou Manchester City afin de proposer son produit lors de stages de jeunes. Depuis de nombreuses personnes ont rejoint l’aventure comme l’ancien président des Marine et Blanc, Stéphane Martin. Sorte de super conseiller de la start-up et business angel. Elle s’appuie aussi sur quelques ambassadeurs de renom comme Cédric Bakambu (ex-attaquant de Sochaux et Villareal), Jimmy Briand (attaquant des Girondins de Bordeaux) ou encore Eliaquim Mangala, défenseur international français. De plus en plus de clubs s’intéressent au capteur Meteor à l’image de Toulouse ou du Red Star alors que les 14 salariés travaillent également sur une adaptation de leur produit pour les entraîneurs. Ils sont nombreux dans le milieu semi-professionnel et amateur à souhaiter s’appuyer cet outil pour suivre et surtout évaluer les performances de leurs joueurs.

Bientôt chez Décathlon à 99 euros

Mais la prochaine grande étape pour Footbar est pour fin avril - début mai. En effet, leur capteur va débarquer dans les grandes surfaces. Précisément dans les rayons de Décathlon. Jusqu’à maintenant on ne pouvait l’acheter que sur le site de la marque. C’est donc un grand bond en avant pour Loïc Manent et Sylvain Ract, un duo épaulé par un autre ancien dirigeant des Girondins de Bordeaux Jacques d’Arrigo. Le prix ne changera pas : 99 euros pour s’offrir le Météor. L’application, elle, restera gratuite et elle vous dira très vite si vous êtes plutôt Mbappé, Neymar ou Verratti.